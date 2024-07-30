12 километров Красносельского шоссе отремонтировали в Ленобласти

Теперь владельцы автомобилей могут попасть как к Красному Селу и к КАД с автодорог Новоселье, Пески, Аннино и Капорское В Ломоносовском районе Ленобласти завершается ремонт двух участков Красносельского шоссе.
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