Путин наградит Айдысмау Монгуш, которая одна вынесла тело погибшего на СВО мужа

Владимир Путин шестого марта в рамках встречи с женщинами – сотрудниками и подопечными государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» дал согласие наградить медика из Тывы Айдысмау Монгуш, которая одна вынесла тело своего погибшего в зоне СВО на Украине мужа Дажы Омака.
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