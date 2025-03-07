Путин наградит Айдысмау Монгуш, которая одна вынесла тело погибшего на СВО мужа

Владимир Путин шестого марта в рамках встречи с женщинами – сотрудниками и подопечными государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» дал согласие наградить медика из Тывы Айдысмау Монгуш, которая одна вынесла тело своего погибшего в зоне СВО на Украине мужа Дажы Омака.