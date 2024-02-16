Четыре беспилотника ВСУ уничтожили над Черным морем

В Минобороны РФ сообщили о ночной атаке украинских военных на два российских региона. БПЛА самолетного типа были перехвачены дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской области и над акваторией Черного моря, отметили в пресс-службе военного ведомства.
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