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Как в Бежице был построен Брянский камвольный комбинат

Как в Бежице был построен Брянский камвольный комбинат

В середине ХХ века на северо-западной окраине Бежицы был обычный пустырь. Это место стало меняться после 1953 года, когда министром промышленных товаров ширпотреба СССР был издан приказ о строительстве камвольного комбината.

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