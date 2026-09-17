Как в Бежице был построен Брянский камвольный комбинат

В середине ХХ века на северо-западной окраине Бежицы был обычный пустырь. Это место стало меняться после 1953 года, когда министром промышленных товаров ширпотреба СССР был издан приказ о строительстве камвольного комбината.
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