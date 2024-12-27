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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вратарь Волков перешел из «Куньлуня» в «Ладу» в обмен на денежную компенсацию

За вратаря «Куньлунь» получил денежную компенсацию. Контракт с 27‑летним игроком действует до конца сезона‑2024/25.

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