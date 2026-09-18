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Новости Брянска

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Под Брянском нашли жеребёнка, спасённого из мазутной ловушки

Под Брянском нашли жеребёнка, спасённого из мазутной ловушки

Жеребёнок, испачканный мазутом, найден и передан ветеринарам для осмотра и установки капельницы. Это не первый случай, когда безнадзорные лошади попадают в опасные ямы с нефтепродуктами.

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