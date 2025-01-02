Украинский священник написал об астероиде, который уничтожит 12 млн россиян

Других христиан для вас нет, — пишет украинский блогер Анатолий ШарийКлирик Православной церкви Украины (ПЦУ) и депутат Полтавского городского совета Александр Дедюхин предложил подписчикам в соцсети поразмышлять о том, какой просить у Бога железный астероид, чтобы эффективнее уничтожить Москву со всеми ее жителями, но минимизировать последствия для украинцев.