Спасение СКА, задержка вылета «Спартака» и конфликт Ротенберга с фанатами: как финал Кубка Харламова превратился в шоу

СКА-1946 совершил историческое спасение в финальной серии Кубка Харламова со «Спартаком». В первых трёх матчах действующие обладатели трофея потерпели поражение, но в следующих оказались сильнее и восстановили равновесие.
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