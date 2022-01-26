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Великолепная восьмерка 2022: BMW обновил 8 Series

Великолепная восьмерка 2022: BMW обновил 8 Series

BMW обновил все модели 8 Series. Автомобилям выпуска 2022 чуть подкорректировали внешность и неплохо расширили комплектацию.

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