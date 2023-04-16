Военное обозрение

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«Пока мы не увидим военного присутствия России, придётся приспосабливаться»: в сербской прессе рассуждают о сотрудничестве с США

«Пока мы не увидим военного присутствия России, придётся приспосабливаться»: в сербской прессе рассуждают о сотрудничестве с США

В условиях украинского конфликта Сербия, будучи окружённой противниками Кремля, фактически оказалась отрезанной от своего исторического союзника РФ.

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