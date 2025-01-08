Nvidia представила ИИ-систему работы с цифровым контентом

Технологический гигант Nvidia, занимающий лидирующие позиции в области искусственного интеллекта, продемонстрировал ряд инноваций, включая новую мультимедийную систему, и поделился своими достижениями в сфере разработки гуманоидных роботов на открытии выставки CES.
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