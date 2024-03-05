Погода в России: первая декада марта принесет переменчивость Елена ГалицкаяВ начале марта россиян ждет необычно теплая погода, однако эксперты прогнозируют значительные колебания температуры воздуха по всей стране.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии