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В какие дни августа можно встретить лешего в лесу

В какие дни августа можно встретить лешего в лесу

В какие дни августа можно встретить лешего в лесу Ольга ВайленкоАвгуст — это время, когда природа постепенно начинает готовиться к осени, а леса России наполняются грибниками и любителями лесных прогулок.

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