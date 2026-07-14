«Никаких компромиссов»: Макрон и Мерц требуют переговоров с РФ на своих условиях На очередной пресс-конференции.
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«Никаких компромиссов»: Макрон и Мерц требуют переговоров с РФ на своих условиях На очередной пресс-конференции.
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