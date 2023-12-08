Эрдоган заявил, что договорился с Путиным о поставках газа в Европу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил по завершении визита в Грецию, что согласовал с главой российского государства Владимиром Путиным вопрос прокачки российского газа на Балканы и в Европу посредством «хаба» во Фракии.
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