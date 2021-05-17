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ЮНИСЕФ призвала страны G7 поделиться COVID-вакцинами для программы COVAX

ЮНИСЕФ призвала страны G7 поделиться COVID-вакцинами для программы COVAX

Исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор призвала страны «большой семерки» выделить избытки имеющихся в их распоряжении вакцин от нового коронавируса на реализацию программы COVAX для вакцинации населения нуждающихся стран, передает Интерфакс.

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