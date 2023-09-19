Военное обозрение

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Илон Маск: Историю пишут победители, а проигравшие редактируют Википедию

Илон Маск: Историю пишут победители, а проигравшие редактируют Википедию

Крупный американский предприниматель Илон Маск сделал очередное заявление, которое вызвало особую рефлексию и либералов и неоконсерваторов.

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Владимир Соловьев
БРАВО МАСК! НЕ В БРОВЬ А В ГЛАЗ ЕВРОПЕ И АМЕРИКЕ!
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