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Вечерний Новосибирск

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Строительство первой очереди кампуса НГУ вышло на финишную прямую

Строительство первой очереди кампуса НГУ вышло на финишную прямую

«Президент России в марте 2021 года поставил задачу – создать в России сеть современных кампусов. Идею о строительстве студенческого городка в Новосибирске в том же году предложил Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин по итогам визита в НГУ, с того времени мы эту идею успешно внедряем в жизнь.

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