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Оплот Русской весны

Оплот Русской весны

Курс спецоперации после разгрома ВСУ в Лисичанске Освобождение Лисичанско-Северодонецкой агломерации, в которую входят города Северодонецк, Рубежное, Лисичанск, — один из ключевых этапов специальной военной операции по освобождению Донбасса.

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