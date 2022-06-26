Оплот Русской весны

Курс спецоперации после разгрома ВСУ в Лисичанске Освобождение Лисичанско-Северодонецкой агломерации, в которую входят города Северодонецк, Рубежное, Лисичанск, — один из ключевых этапов специальной военной операции по освобождению Донбасса.