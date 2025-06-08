Мэр Лос-Анджелеса Басс: нацгвардия США не прибывала в город на фоне протестов

Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс на своей странице в соцсети Х опровергла заявление президента США Дональда Трампа о подавлении беспорядков в городе Национальной гвардией, заявив, что войска еще даже не прибыли в регион.
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