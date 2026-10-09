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После смерти сына Ирина Понаровская отказалась от сцены ради Эрика и Шарлотты

После смерти сына Ирина Понаровская отказалась от сцены ради Эрика и Шарлотты

20 сентября 2024 года у Ирины Понаровской умер единственный сын. Энтони Родду было 39 лет, смерть оказалась внезапной.

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