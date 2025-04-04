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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Слепцова о завершении карьеры братьев Бо: «Для меня это был шок, я за них очень сильно болею всегда. Думала, они на 100% пойдут до Олимпиады»

«Для меня это был вообще шок, потому что я за них очень сильно болею всегда. Особенно за Тарьея, которому уже 36 лет.

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