ЦБ предлагает обязать маркетплейсы бороться с мошенничеством

Центральный банк России (ЦБ РФ) выступил с предложением обязать маркетплейсы подключиться к противодействию мошенническим операциям, связанным с переводом денежных средств без добровольного согласия клиентов.
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