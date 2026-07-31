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Регионы России

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ЦБ предлагает обязать маркетплейсы бороться с мошенничеством

ЦБ предлагает обязать маркетплейсы бороться с мошенничеством

Центральный банк России (ЦБ РФ) выступил с предложением обязать маркетплейсы подключиться к противодействию мошенническим операциям, связанным с переводом денежных средств без добровольного согласия клиентов.

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