Вучич заявил о скором завершении сделки по продаже доли Газпромнефти в NIS

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что сделка между венгерской компанией MOL и российской Газпромнефтью по продаже контрольного пакета акций сербской нефтяной компании NIS может быть завершена в ближайшие дни.
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