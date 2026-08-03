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FiNE NEWS

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Вучич заявил о скором завершении сделки по продаже доли Газпромнефти в NIS

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что сделка между венгерской компанией MOL и российской Газпромнефтью по продаже контрольного пакета акций сербской нефтяной компании NIS может быть завершена в ближайшие дни.

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