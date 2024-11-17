В Иркутской области автомобиль с тремя людьми провалился под лед

В Иркутской области на реке Витим автомобиль с тремя людьми провалился под лед. Об этом в воскресенье, 17 ноября, сообщило следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СУ СК РФ) по области в Telegram-канале.
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