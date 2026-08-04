Психолог поможет девочке из Иваново, пострадавшей от травли

В Иваново девочку, пострадавшую от школьной травли, поддержат бесплатным сопровождением психолога. Уполномоченные по правам человека и ребёнка внимательно следят за ситуацией, помогая ей развиваться и находить новые увлечения.
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