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Смольный наградит победителей и призеров чемпионата «Абилимпикс»

Смольный наградит победителей и призеров чемпионата «Абилимпикс»

Власти Санкт-Петербурга выдадут денежное вознаграждение победителям и призерам национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».

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