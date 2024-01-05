Автор: Виктор Анисимов Ты просрав свою страну пришёл в мою, пришёл в наш дом, в Россию, и попросил у нас работу чтобы твоя семья не умерла с голоду.
Памятка мигранту
Комментарии
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Вадим Дьяченко
Ни один Абу-специалист это не читал и читать не будет. Сотрясание воздуха и только
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1 час.
леонид рыбаков
КАЖДОМУ россиянину как в мусульманских странах полицейскому двух метровую палку и бить во имя аллаха за все даже за то что резко повернулся .ТАК ВЕЛИТ АЛЛАХ ЗА НАРУШЕНИЯ ЗАКОНА
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1 час.
Наталья Иванова
Все правильно написал автор! Не убывать, не прибывить! Нашу доброту чужаки принимают за слабость и потому ненавидят из-за недалекости и тупорылости, граничащей с алчностью и прагматизмом. Одним словом, мрази, которые недалеко ушли от бандеровцев.
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42 мин.
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