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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Свечников прервал результативную серию из 6 матчей. У него было 14 (7+7) очков

Форвард «Каролины» не набрал очков в матче с «Сент-Луисом» (1:2 Б) и не реализовал буллит. Ранее Свечников набирал 2+ очка в 6 играх подряд и установил рекорд «Харрикейнс».

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