Депутат Шеремет предложил перекрасить Пентагон из-за позиции по ядерным ударам

Депутат Государственной думы России, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал сумасшествием заявление представителя минобороны США об обмене ядерными ударами и предложил перекрасить здание Пентагона в желтый цвет по аналогии с психиатрическими лечебницами.