Собянин: в 2024 году социальные расходы составят 50% бюджета

В Москве завершено формирование проекта бюджета города на 2024–2026 годы. Предусмотренные в нем затраты на соцсферу составят половину общего объема расходов, сообщил в своем Telegram- канале мэр столицы Сергей Собянин.
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