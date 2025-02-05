Евросоюзу предрекли сложные времени из-за прихода к власти Трампа

Политолог Дудаков: Большинство лидеров ЕС ожидают сложные времена при Трампе Пока что президент США Дональд Трамп разбирается с Канадой, Мексикой и Китаем, но в дальнейшем возьмется и за Европейский союз (ЕС), убежден политолог-американист Малек Дудаков.
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