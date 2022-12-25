Виралайф

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«Звуки были очень страшные». Что известно о падении неопознанного объекта под Волгоградом

«Звуки были очень страшные». Что известно о падении неопознанного объекта под Волгоградом

Утром 16 декабря в Еланском районе к северу от Волгограда с неба рухнули неопознанные обломки. Местные жители утверждают, что перед падением видели в небе пролетающие ракеты.

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