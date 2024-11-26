Лондон в панике. Сити живёт лишь надеждой, что российские воры-самоубийцы во власти сдадут страну.

Максим Столетов. Синдром былого величияУдар «Орешником» по Украине окончательно разрушил иллюзии и о могуществе БританииВ Европе продолжается истерия по поводу применения в СВО новейшей русской ракеты «Орешника», боевые части которой попали по цехам «Южмаша» в Днепропетровске, где делают ОТРК «Гром-2» и дальние БПЛА.