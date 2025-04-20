В США раскрыли один сигнал Путина Трампу и Уиткоффу

Президент России Владимир Путин дал понять американскому лидеру Дональду Трампу и его спецпосланнику Стиву Уиткоффу, что Россия продолжит специальную военную операцию (СВО) на Украине, пока не достигнет своих целей.
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