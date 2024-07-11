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Tesla отложила презентацию роботакси до октября, но это не точно Компания Tesla о...

Tesla отложила презентацию роботакси до октября, но это не точно Компания Tesla о...

Tesla отложила презентацию роботакси до октября, но это не точноКомпания Tesla отложила презентацию беспилотного роботакси, которая должна была состояться в следующем месяце, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к данному вопросу.

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