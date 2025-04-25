Лавров: Трамп осознает необходимость устранения причин украинского конфликта

В интервью телеканалу CBS министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что президент США Дональд Трамп может быть единственным лидером в мире, который понимает необходимость устранения коренных причин украинского кризиса.
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