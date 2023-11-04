Зеленский и коррупция: украинским СМИ велено уподобиться трем обезьянам из китайской притчи

Андрей Ворохтич. В начале октября нынешнего года Зеленский насмешил странным заявлением о том, что, дескать, разговоры о коррупции на Украине – это «российский нарратив» и не заслуживающая доверия «ложная информация».
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