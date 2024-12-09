Диетолог Поляков рассказал, кому не рекомендуется есть мандарины

Мандарины не рекомендуется употреблять людям, у которых есть аллергия на какие-либо вещества, содержащиеся в этом продукте, а также тем, у кого имеются генетические мутации по усвоению различных углеводов.
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