Гладков: девять человек за сутки пострадали в Шебекино в ходе обстрелов ВСУ

ИЗВЕСТИЯ За минувшие сутки девять жителей Шебекино Белгородской области получили ранения в результате атак украинских боевиков, одна из пострадавших находится в реанимации, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков 21 июля.
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