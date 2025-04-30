Песков: прямой контакт между Путиным и Трампом при необходимости будет установлен

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о восстановлении прямых каналов диалога между Москвой и Вашингтоном, что позволяет установить контакт на высшем уровне между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом при необходимости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии