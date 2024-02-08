Наташа простит? Малахов записал послание жене в объятиях знаменитой красотки

Ведущий Андрей Малахов очень скромно говорит о своей жизни и не выносит ее в социальные сети. Его брак считается очень крепким союзом с традиционными ценностями, но каждый раз, когда рядом с Андреем появляются шикарные гостьи его программ, он проходит проверку на прочность.