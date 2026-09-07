«Локомотив» почтил память команды в 15-ю годовщину катастрофы

«Локомотив» отметил 15-летие авиакатастрофы, унесшей жизни команды. На взлёте из Туношны 7 сентября 2011 года разбился Як-42.
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