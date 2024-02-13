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Вскрылись подробности перестрелки в метро Нью-Йорка: есть убитые и раненые

Один человек погиб и пятеро получили ранения в результате стрельбы на станции нью-йоркского метро. 34-летний мужчина был убит в Бронксе во время дневной перестрелки, причиной которой, по словам полиции, стала ссора между двумя группами подростков Фото: AP По данным полиции, в результате ссоры между ….

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