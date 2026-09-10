Ким Чен Ын поблагодарил военных КНДР за участие в зарубежной операции

Лидер страны выступил с речью по случаю 78-й годовщины основания государства.Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил особую благодарность и глубокое уважение командирам и военнослужащим страны, участвующим в зарубежной военной операции.
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