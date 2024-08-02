Тротуары в центре Петербурга в августе могут заполонить частные электросамокаты

В Петербурге вступил в силу запрет на парковку прокатных электросамокатов в центральных районах. Теперь, судя по всему, тротуары могут заполонить частные самокаты, которые носятся со скоростью мотоциклов, а их водителей без привлечения полиции не найти.
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