На следующей неделе в Поморье пройдёт очередной «Трезвый водитель»

Профилактическая акция пройдёт на территории региона с 22 по 25 февраляПрофилактическая акция пройдёт на территории региона с 22 по 25 февраляМероприятие проводятся для предотвращения случаев управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, напоминают в Госавтоинспекции Архангельской области.