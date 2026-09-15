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Царьград

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Алиев заявил о необъявленной войне против ислама и раскритиковал Европарламент

Алиев заявил о необъявленной войне против ислама и раскритиковал Европарламент

«Против нас ведут войну»: Алиев заявил, что мусульманский мир столкнулся с агрессией.Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с резкими заявлениями в адрес организаторов антиисламской кампании.

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Андрей

Ой ляяя ... Цирк ... Уродов? Наследник коммунистической партноменклатуры ... Борец за веру? Даю рупь за сто Коран он читал в переводе Маршака?))