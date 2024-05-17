Санитарная обработка транспорта в Самаре: усиление контроля и улучшение условий для пассажиров

Сегодняшний день стал свидетелем активности в сфере обеспечения чистоты городского транспорта. В муниципальном предприятии "Трамвайно-троллейбусное управление" продолжаются масштабные работы по санитарному содержанию подвижного состава.
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