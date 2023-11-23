Хлорка больше не убивает бактерии – заявили британские ученые

Ученые ищут, что сможет бороться с опасными бактериями.Хлорные отбеливали перестали действовать после бактерий, устойчивых к антибиотикам – к такому выводу пришли учетные из Плимутского университета в Британии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии